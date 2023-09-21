Власти РФ готовы к "радикальным шагам" из-за рекордного роста цен на бензин и дизель

Правительство РФ готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, оптовые цены на топливо в России сейчас пошли вниз, а рынок балансируется, пишет РБК.

"Задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным (интегрированным) компаниям. Возникла диспропорция именно на оптовом рынке, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и видим, что последние две оптовые сессии на бирже оптовые цены снижаются. Это приводит к тому, что рынок балансируется. Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем (его) применить", - сказал он.

По словам Новака, Министерство энергетики РФ подготовило такие решения, они находятся в правительстве. "В короткие сроки рассмотрим и примем решение", - добавил вице-премьер.

Перед этим глава "Газпром нефти" Александр Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля в России из-за заградительной пошлины на нефтепродукты. Дюков пояснил, что из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ в России и, соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти. В итоге это может привести к нехватке топлива, подытожил он.

По данным российских СМИ, в правительстве РФ обсуждается повышение экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну для всех нефтепродуктов как одна из возможных мер по стабилизации топливного рынка.

Источник РБК, близкий к одному из трейдеров нефтепродуктами, отметил, что это пока что предложение, а не решение и нефтяные компании против.

Российские автозаправочные станции уже третий месяц терпят убытки из-за роста биржевых цен на топливо.

Перед этим в России впервые в истории биржевая стоимость бензина АИ-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну.