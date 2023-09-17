Польша запрещает въезд авто с российской регистрацией

Польша с 17 сентября ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России.

О соответствующем решении объявил в субботу министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, передает PAP.

Запрет вступил в силу в полночь сегодня и касается любого автомобиля, зарегистрированного в России.

"После публикации 8 сентября этого года директив Европейской комиссии о запрете въезда в Европейский Союз автомобилей, зарегистрированных в России, хочу сообщить, что этот запрет на польской границе вступит в силу с завтрашнего дня. Он вступает в силу сегодня в полночь", - заявил Каминский.

Министр пояснил, что это означает не что иное, как запрет на въезд в польское государство легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

"Российские грузовики уже подпадали под этот запрет. Сейчас мы закрываем это дело. Ни один российский автомобиль не въезжает в Польшу. Дамы и господа, это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных – независимо от того, управляет ли автомобилем или владеет им гражданин России или гражданин другой страны", - объявил Каминский.

По его словам, правило следующее: "автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу".

Он добавил, что это еще один элемент санкций, наложенных на Россию и ее граждан, в связи с жестокой войной в Украине, учитывая то, что Россия сейчас является угрозой международной безопасности.

Накануне Финляндия приняла решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии, запрет вступил в силу с начала суток 16 сентября.

Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.