Маркировку икры в РФ хотят запустить в апреле 2024 года

Обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб в РФ может быть запущена с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на замглавы ведомства Екатерину Приезжеву.

"По поручению правительства РФ Минпромторгом совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года", - говорится в пресс-релизе министерства по итогам поездки Приезжевой в Сахалинскую область.

Приезжева напомнила, что в настоящее время в РФ проходит эксперимент по маркировке икры в потребительской упаковке. Он был запущен 15 апреля 2023 года и продлится по 31 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что эксперимент будет проведен в отношении икры осетровых (ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0) и лососевых (красная икра, ТН ВЭД 1604 32 001 0) видов рыб.

Изначально предполагалось провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, затем эксперимент был отложен.