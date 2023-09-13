Последнее обновление: 13.09.2023 12:37

РФ перебросила в Украину новую армию раньше, чем планировала

Россия перебросила в Украину части новой 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть только с декабря этого года. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"С большой вероятностью части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо-востоке страны", – говорится в обзоре.

Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 общевойсковую армию говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года, отметили британские аналитики.

Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, отметила британская разведка.

Однако существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников.

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