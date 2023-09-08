В РФ подсчитали убытки от планов "ковер" в московских аэропортах

Изменения маршрутов самолетов из-за атак беспилотников в Москве (так называемый "план ковер") приводят к дополнительным расходам от 800 тыс. рублей на один самолет. Об рассказал гендиректор лоукостера "Победа" Дмитрий Тыщук.

"Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании", - сказал Дмитрий Тыщук, которого цитирует РБК.

Один час полета Boeing 737-800 стоит порядка 750-800 тыс. рублей (7,6-8,1 тыс. долларов), заявил Тыщук.

Такую же оценку, в районе $8 тыс., приводит основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

При этом, как отмечает РБК, менять маршруты приходится отнюдь не между московскими аэропортами.

Так, к примеру, утром 31 августа из-за ограничений полетов в целях безопасности в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский на запасные аэродромы ушли 45 самолетов. В результате рейсам пришлось приземляться в Шереметьево, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Отмечается, что московский регион подвергается атакам беспилотников с 3 мая 2023 года — в общей сложности они были зафиксированы около 25 раз.

Однако "план ковер" объявляется гораздо чаще, с превентивными целями. В последнее время Росавиация несколько раз в неделю сообщает о временном изменении режима работы московских аэропортов. Каждый раз менять маршруты приходится десяткам самолетов.