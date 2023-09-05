Последнее обновление: 05.09.2023 16:32

Цены производителей в еврозоне в июле упали на 7,6%

Цены производителей в еврозоне в июле уменьшились на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Таким образом, они снизились по итогам третьего месяца подряд, причем темпы падения были максимальными с 2009 года.

Аналитики в среднем также прогнозировали снижение на 7,6%, по данным Trading Economics.

Такое резкое падение обусловлено высокой базой сравнения из-за скачка цен на энергоносители в прошлом году. В июле их стоимость рухнула на 24,2% в годовом выражении.

Рост цен на средства производства составил 4,7%, на потребительские товары длительного и недлительного пользования - соответственно 5,1% и 7,6%.

Цены производителей в еврозоне в июле относительно предыдущего месяца опустились на 0,5%. Показатель снизился седьмой месяц подряд.



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