Последнее обновление: 04.09.2023 15:42

На вооружении ВСУ появится дрон с искусственным интеллектом

К эксплуатации в ВСУ одобрен дрон SAKER SCOUT с ИИ и дальностью полета до 10 км, пригодный для работы в любое время суток, сообщает Минобороны Украины в Telegram-канале.

Беспилотник "с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт", пишет ведомство.

"В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Украины, дрон имеет высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и интегрируется в существующие системы ВСУ.



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