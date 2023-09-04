Зеленский сменил министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обрисовать это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, Минобороны должен возглавить Рустем Умеров.

"Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - добавил он.

В конце августа нардеп Ярослав Железняк анонсировал планы сменить руководство Минобороны. По его словам, Резникова, вероятно, назначат послом в Великобританию, а вместо него министерство возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров, передает УНИАН.

Как известно, Умерова назначили в Фонд госимущества в сентябре 2022 года, когда он еще был нардепом.

Сам Резников еще после слухов об увольнении заявил, что готов уйти сам.