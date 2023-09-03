Премьер Армении признал политическую зависимость от России стратегической ошибкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость страны в сфере безопасности от одного центра, которым была Россия, оказалась стратегической ошибкой.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», - заявил Пашинян в интервью La Repubblica.

«Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой. И только после того, как мы постфактум вкусили горькие плоды этой ошибки, мы предпринимаем весьма неуверенные попытки диверсифицировать нашу политику в сфере безопасности", – признал он.

Пашинян также заявил, что ранее "мы видели ситуации, когда за один день, месяц или год РФ покидала и уходила с Южного Кавказа".

По словам премьера, российские партнеры говорят армянской стороне о том, что западные страны работают с Арменией и подталкивают правительство страны к принятию мер по вытеснению России из региона.

"Но, говоря с нашими российскими партнерами, мы иногда озвучиваем свое мнение и оценку о том, что, наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона из-за тех шагов, которые она делает или не делает. По каким причинам, мы не знаем. Мы можем комментировать, но я не могу утверждать", – заявил Пашинян.

По его словам, есть процессы, которые приводят к мысли, что "тот же сценарий может повториться, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".