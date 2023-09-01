Последнее обновление: 01.09.2023 16:17

Глава ООН направил РФ предложение по восстановлению зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел РФ Лаврову "набор конкретных предложений" по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Reuters.

В своем ответе журналистам Гутерриш отметил, что ООН представило предложение, которое может стать основой для восстановления зерновой сделки, которая прежде всего должна быть стабильной.

"Мы не можем иметь зерновую инициативу, которая движется от кризиса к кризису, от приостановления к приостановлению. Нам нужно иметь что-то, что работает, и что работает на благо всех", - сказал он.

Reuters, ссылаясь на одного из российских дипломатов, написало, что в письме Гутерриша Лаврову "нет никаких откровений", и что он просто "суммирует предыдущие идеи ООН, которые не сработали".

РФ заявляет, что одним из главных условий возобновления зерновой сделки является возвращение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Кроме того, РФ требует увеличения собственного экспорта зерна и удобрений, которые пострадали из-за ограничений на платежи, логистику и страхование.

"У нас есть некоторые конкретные решения..., которые позволят обеспечить более эффективный доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам", - сказал Гутерриш.



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