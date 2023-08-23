Россиян предупредили о резком подорожании детского питания

Компания Nestle, которая осталась работать в России, мотивируя это продажей "социально значимых" продуктов, объявила о резком повышении цен на один из таких продуктов - детское питание. Об этом пишет "Коммерсантъ"

Начиная с 4 сентября, Nestle из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и растворимые напитки из какао.

Решение о повышении цен в Nestle объяснили девальвацией рубля более чем на 30% с начала 2023 года, а в случае с напитками из какао — еще и ростом мировых цен на сырье и сахар.

В Минсельхозе РФ заявили, что "стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна", и пообещали "дополнительно уточнить" позицию Nestle.

Но вслед за Nestle повысить цены могут и другие производители детского питания, отмечает партнер консалтинговой группы "НЭО Центр" Альбина Корягина. В число основных производителей грудного молока в России, помимо Nestle, входят Danone ("Тема", Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген", "Винни").

В 2021 году эти три производителя выпустили совокупно около 32 тыс. тонн продукции при внутреннем потреблении в 40 тыс., уточнил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

При этом рост отпускных цен на 9% не полностью компенсирует издержки Nestle, подчеркивает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев.

"В России производится 70–80% заменителей грудного молока, но сырье на 90% импортное", - отметил он.

А 2022 году молочные смеси для детей уже подорожали на 17%, напоминает Корягина.

"Из-за девальвации рубля дорожают целые группы продовольствия, и сегмент детского питания не исключение", - добавила эксперт.