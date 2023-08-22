Регионы России начали жаловаться на пустые АЗС, причем, это касается не только бензинов АИ-95 и АИ-92, на которые ранее был зафиксирован исторический рекорд роста цен, но и дизеля. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей топливного бизнеса.

Так, отсутствие топлива уже ощущают в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Участники топливного рынка также рассказали об исчезновении бензина на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях, а также в Калмыкии.

"Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля", - отметила управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.

О дефиците заявляют также аграрии, которые жалуются на отсутствие дизельного топлива.

Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил президент ассоциации грузоперевозчиков "Грузавтотранс" Владимир Матягин. На отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с топливом сломана, отметил он.

Помимо задержек перевозок по железным дорогам, которыми успокаивают население, причинами дефицита бензина называются также переориентации экспорта угля на восток и плановые ремонты НПЗ. Такую версию озвучил зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Еще одна версия дефицита - поставки бензина на экспорт. Так считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов еще выгоднее, чем их продажи на внутренний рынок, поэтому нефтяники стараются увеличить экспортные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке", - отметил Чернов.