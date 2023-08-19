В Беларуси появятся «дружественные комнаты» для допроса детей до 16 лет

Совмин Беларуси распорядился создать по всей стране «дружественные комнаты» для допроса детей до 16 лет, следует из постановления №539 от 17 августа 2023 года.

«Облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить до 1 января 2025 г. создание в каждом районе, городе областного подчинения не менее одной дружественной детям комнаты для допроса, в г. Минске – не менее двух таких комнат», - говорится в постановлении.

Этим же документом утверждено положение «о дружественной детям комнате для допроса».

«…дружественная детям комната для допроса - специально оборудованное помещение, в котором органом, ведущим уголовный процесс, осуществляется допрос несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, не достигших шестнадцатилетнего возраста, по уголовным делам о преступлениях против личной свободы, чести и достоинства, жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы», - сказано в документе.

«Дружественная детям комната может использоваться для получения органом уголовного преследования объяснений несовершеннолетних…, а также для работы педагогов и психологов с несовершеннолетними в целях оказания им социально-педагогической поддержки и психологической помощи», - гласит положение.

Согласно положению, дружественная детям комната «создается на базе социально-педагогического центра». Помещения органов Государственного комитета судебных экспертиз и Следственного комитета также могут использоваться в качестве дружественных детям комнат при соблюдении установленных требований к таким комнатам.

К помещению, в котором оборудована дружественная детям комната, предъявляются следующие требования: наличие отдельных входов и выходов в помещение, мест для размещения верхней одежды, а также смежного изолированного оборудованного звуко- и видеозаписывающей аппаратурой, средствами радиокоммуникации помещения, предназначенного для дистанционного наблюдения; звуконепроницаемость помещения; окраска стен помещения в пастельные тона, отсутствие в нем картин и других элементов декора; наличие следующего материально-технического оснащения: диван, кресло, стол, кресло-мешок, диванная подушка, игрушки; система звуко- и видеофиксации; не менее двух видеокамер; один компьютер (два монитора).

Координация и контроль функционирования дружественных детям комнат на базе социально-педагогических центров возложены на Министерство образования.