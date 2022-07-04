Генпрокуратура РБ: За 2022 год в Беларуси утонуло 17 детей

За полгода в Беларуси утонули 17 несовершеннослетних, из них 10 - в июне, сообщила начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Виктория Финевич.

"В текущем году утопление стало одной из основных причин детской смертности. Купальный сезон набирает обороты. Но уже утонуло 17 несовершеннолетних, 10 из них – в июне. В один день – 1 июля – не стало троих детей. Трагедии случались, как правило, в местах, не предназначенных для купания", - сообщила Финевич.