Последнее обновление: 16.08.2023 14:17

Власти Грузии подтвердили смерть 26 человек от оползня

Количество жертв оползня в курортном городке Шови на северо-западе Грузии по состоянию на вечер вторника возросло до 26 человек, сообщило МВД Грузии.

Поиски семи человек, которые считаются пропавшими без вести после оползня в Шове, продолжаются.

Грузинские спасатели ведут поиски как в эпицентре катастрофы, так и в руслах близлежащих рек, с помощью экскаваторов перекапывая высохшую землю, под которой могут оставаться пропавшие.

Поселок Шове расположен в отдаленной долине в 140 километрах к северо-западу от Тбилиси на месте слияния двух рек.

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