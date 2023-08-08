Нуланд встретилась с путчистами в Нигере

Исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд в понедельник провела встречи с захватившими власть в Нигере путчистами, передает CNN.

Нуланд встретилась в Ниамее с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками и провела более двух часов в "чрезвычайно откровенных и временами трудных" беседах, сообщила она по телефону журналистам телеканала.

"Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. (...) Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат", - цитирует CNN Нуланд.

По ее словам, просьба о встрече с задержанным президентом Нигера Мохамедом Базумом была отклонена, также ей не удалось встретиться с объявленным новым лидером страны армейским генералом Абдурахманом Тчиани.

Госдеп, в свою очередь, отмечает, что цель поездки Нуланд заключалась в том, чтобы "объяснить, что поставлено на карту, если Нигер не будет уважать свой собственный конституционный порядок", передает Интерфакс.

"Это включает в себя потенциальную потерю сотен миллионов долларов в виде поддержки экономики и безопасности для народа Нигера. Учитывая нашу обеспокоенность негативными политическими событиями, США решили приостановить определенную помощь правительству Нигера, пока ситуация остается переменчивой", - говорится в релизе.

По мере развития ситуации Соединенные Штаты проведут оценку и "обновят руководство по оказанию помощи", добавили во внешнеполитическом ведомстве