Литва хотела бы закрыть более чем два погранперехода с Беларусью

Руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

По словам командира пограничной службы, он "за (то, чтобы было закрыто больше пунктов), потому что это позволило бы сократить поток, скажем так, нежелательных лиц", сообщает LRT.

Отвечая на вопрос, согласен ли он закрыть как можно большее количество пунктов пропуска с Беларусью, Любаевас назвал это "разумным шагом", добавив, что это было бы "технически очень просто".

"На сегодня и граждане Российской Федерации, и граждане Республики Беларусь проходят усиленный досмотр, но потоки очень большие, и, скажем так, сокращение этих потоков действительно способствовало бы обеспечению нашей безопасности", – отметил руководитель СОДКЛ.

По информации Любаеваса, белорусские пограничники будут продолжать активно способствовать незаконной миграции, "и в зависимости от политической ситуации или политической повестки дня режима Лукашенко и кремлевского режима, эти потоки будут постоянно направляться".