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Последнее обновление: 03.08.2023 08:33
РФ включила Норвегию в перечень недружественных стран
03.08.2023 10:18
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АФН
Категории:
Россия
Норвегия
Внешняя политика
Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств, сообщают российские СМИ.
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