В Молдавии режим чрезвычайного положения продлили еще на 60 дней

Парламент Молдавии на заседании в понедельник продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, начиная с 4 августа.

Решение поддержали депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (55 из 101 депутата). Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание, протестуя против того, что парламентское большинство отклоняет все инициативы оппозиции.

Выступая с трибуны парламента, премьер-министр Дорин Речан мотивировал такую необходимость продолжающимся конфликтом на Украине, передает Интерфакс.

По его словам, также в нынешних в условиях "возможно увеличение потока беженцев, в том числе тех, кто затребует предоставления убежища в Молдавии или будет пересекать ее территорию, чтобы добраться до более безопасного места в государствах-членах ЕС".

В пояснительной записке к постановлению аргументами для продления режима ЧП служат прямые угрозы нарушения воздушного пространства Молдавии, "сохраняющийся риск ядерной катастрофы на ЗАЭС" и другие. Кроме того, считают в кабинете министров, сохраняется риск для газовой и другой энергетической инфраструктуры Украины, что может повлиять и на ситуацию в Молдавии.

"Правительство считает необходимым продление чрезвычайного положения, чтобы иметь возможность оперативного вмешательства в случае необходимости принятия каких-либо решений дополнительно к предусмотренным действующей нормативно-правовой базой", - подчеркнул Речан.

Режим ЧП был введен в Молдавии 24 февраля 2022 года, затем восемь раз продлевался на 60 дней, и один раз - на 45 дней. Последний раз решение было принято в начале июня, срок действия режима ЧП истекает 4 августа.