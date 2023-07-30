Пентагон закупит особые терминалы Starlink для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение ведомства о приобретении сотен новых терминалов и услуг Starlink.

Такое соглашение дает Пентагону контроль над установкой, где работает сигнал на территории Украины, и позволяет не опасаться его прерывания по желанию владельца компании SpaceX Илона Маска, пишет The New York Times.

По словам двух американских чиновников, знакомых с соглашением, речь идет о 400 - 500 таких терминалов Starlink, а одобрил сделку глава Пентагона в июне.

Такие новые устройства будут выполнять "ключевые функции и определенные миссии". В публикации говорится, что сделано это было, вероятно, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, которые Маск отключить не сможет.

В материале также отмечается, что Пентагон подтвердил контракты со Starlink, но отказался вдаваться в подробности.