В России с 1 августа изменится размер и особенности уплаты утильсбора на автомобили

Постановлением правительства РФ устанавливаются новые коэффициенты для расчета суммы утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых в РФ после 1 августа 2023 года.

На сайте официального опубликования правовых актов отмечается, что это касается и машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования.

Как поясняется в ТГ-канале Федеральной таможенной службы РФ, уточнен также перечень документов, необходимых для подтверждения правильности исчисления суммы утильсбора. Так, если автомобиль ввозится с территории стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан), то для уплаты сбора обязательно нужно будет предоставить документы, подтверждающие таможенное оформление авто в этой стране.

Обязанность по уплате утильсбора возникает у плательщика с момента пересечения государственной границы РФ.

Документы на уплату утильсбора должны быть поданы в течение 15 дней:

с момента фактического пересечения транспортными средствами госграницы РФ при ввозе с территорий иных стран ЕАЭС;

с момента выпуска авто таможенными органами при таможенном декларировании.

Фактическое пересечение границы может быть подтверждено товаросопроводительными документами, либо иными документами, имеющимися в распоряжении плательщика утильсбора, в которых есть отметки о пересечении госграницы РФ.

При выполнении этих условий и представлении документов, подтверждающих фактический ввоз авто до 1 августа, сумма утильсбора будет рассчитываться по ставкам, действующим до 1 августа.