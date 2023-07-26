Количество отказывающихся от «Юнистрим» банков Кыргызстана растет

Девять банков Кыргызстана приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим». Об этом сообщают их сайты.

Так, «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) разместил объявление, что работа системы денежных переводов «Юнистрим» приостановлена. О возобновлении обслуживания в финансово-кредитном учреждении обещали рассказать дополнительно.

В «Бакай Банке» сообщили, что приостановлены выдача и отправка денежных средств через системы денежных переводов «Юнистрим» и «Контакт» в долларах США и евро. Ограничение не распространяется на переводы в рублях, пишет ИА «24.kg».

«Капитал банк» временно приостановил все выплаты и отправку по системе денежных переводов «Юнистрим».

Банки «Компаньон», Finсa банк и «РСК Банк» на официальных сайтах сообщили, что транзакции по системе недоступны. Банк «Компаньон» указал, что это произошло в связи с санкционными ограничениями. Finсa банк заявил, что приостановил работу с долларами и евро, а два других банка — только в долларах.

Позже о приостановлении переводов сообщил и «Халык Банк», связав это с техническими работами. Сегодня о приостановлении переводов по системе в долларах заявил и «Банк Азии».

Напомним, 20 июля Минфин США объявил о введении санкций. Под них попали четыре кыргызстанские компании. Ограничения также коснулись банка «Юнистрим», который и представляет систему переводов. В банке заявили, что разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Его реализуют в кратчайшие сроки.