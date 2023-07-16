Последнее обновление: 16.07.2023 12:55

Британская разведка: В РФ начинает формироваться договоренность о будущем «Вагнера»

Разведка Великобритании утверждает, что после периода растерянности в России в последние дни начала формироваться договоренность относительно будущего группы Вагнера.

"Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность относительно будущего группы", – говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 16 июля.

12 июля 2023 года Министерство обороны России объявило, что ЧВК "Вагнер" передала 2000 единиц военной техники, в том числе танки. По состоянию на 15 июля 2023 года по крайней мере небольшой контингент боевиков "Вагнера" прибыл в лагерь в Беларуси.

В то же время некоторые связанные с "Вагнером" группы в социальных сетях возобновили свою деятельность, сосредоточившись на освещении деятельности группировки в Африке.

"Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте", говорится в обзоре.

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