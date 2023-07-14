НАТО согласовало крупнейшие оборонные планы со времен "холодной войны"

Утвержденные на саммите Североатлантического Альянса новые региональные оборонные планы предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как крупнейшей и непосредственной угрозы, сообщает Bild.

Новые оборонные планы НАТО насчитывают более 4400 страниц и подробно указывают, какие военные возможности должны продемонстрировать 32 страны-члены Альянса вместе со Швецией в сухопутных, военно-воздушных и военно-морских силах, а также в киберсфере и космосе.

Среди прочего, предполагается, что в будущем 300 тысяч военных Альянса будут находиться в состоянии высокой оперативной готовности, в том числе 35 тысяч солдат Бундесвера. Будет увеличено количество сил, развернутых на восточном фланге, до уровня бригады (4000 военных).

Также Альянс обсуждает создание второго сухопутного командования НАТО (первое сейчас находится в Измире). В качестве места расположения обсуждается немецкий Висбаден, где имеет свою базу Армия США.

В случае агрессии Верховному главнокомандующему НАТО в Европе позволят принимать больше решений без предварительных консультаций с органами НАТО. Таким образом, Альянс сможет быстрее реагировать на угрожающие ситуации.

Кроме того, согласно планам, НАТО должно развивать больше сил, способных выдержать ожесточенные бои. Должно быть больше дальнобойных артиллерийских систем и ракет; также расширяются системы противовоздушной обороны для защиты от вражеских атак.

Среди других мер упоминается усиление защиты подводных трубопроводов, для чего на базе военно-морского командования в британском Нортвуде создается новый центр наблюдения.