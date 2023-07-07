Последнее обновление: 07.07.2023 17:45

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом

Палата представителей Нидерландов, нижняя палата парламента страны, признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Называть вещи своими именами – это ключевое условие справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений", – прокомментировал он решение депутатов Нидерландов.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в ее борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение "важным шагом" в установлении исторической правды.

"Я благодарен Нидерландам за то, что они заняли твердую позицию о необходимости привлечения к ответственности за прошлые и нынешние злодеяния", – написал Кулеба в Twitter.



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