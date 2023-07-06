Газпром угрожает полной остановкой транзита газа через Украину

Продолжающиеся попытки "Нафтогаза" вести арбитражные разбирательства с "Газпромом" чреваты введением санкций со стороны РФ, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций.

Миллер сказал, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США.

"В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - заявил он.

Миллер также утверждает, что судебное разбирательство против "Газпрома" является показателем "враждебного отношения к России".

"В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", - подчеркнул Миллер.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом было предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В сентябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" подал иск против "Газпрома" в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж). "Нафтогаз" требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.

По состоянию на сентябрь 2022 года "Газпром" недоплатил НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа около 200 млн долларов. По контракту российская компания должна платить по принципу "качай или плати".