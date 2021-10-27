Украина готова подписать с РФ контракт о транзите 45 млрд куб. м газа в год

Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год.

Об этом во вторник заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», - сказал он в опубликованном во вторник интервью «Телевизионной службе новостей» украинского телеканала «1+1», сообщает ТАСС.

Вместе с тем, по утверждению Макогона, ответа с российской стороны на это предложение пока не поступало.

Он подтвердил, что Украинская газотранспортная система потеряла около 4,5 млрд куб. м и рискует лишиться еще 10 млрд куб. м газа в связи с заключением Венгрией долгосрочного контракта с «Газпромом» на транзит газа в обход Украины.

«Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии», - сказал он.

По словам Макагона, Украина в этом году импортировала из Венгрии 95% газа. «Но у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн куб. м газа украинскими и международными трейдерами», - указал он.

Как сообщил глава компании, у Украины «есть гарантированные мощности поставок из Словакии - это 27 млн куб. м в день». «Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину», - заключил он.