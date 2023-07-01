Премьер Грузии назвал Орбана "настоящим другом"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "настоящим другом" его страны, а также ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".

Заявление Гарибашвили прозвучало после того, как грузинский депутат Роман Гоциридзе назвал Орбана "чертом". В ответ премьер Грузии призвал депутата "контролировать свои слова", когда тот говорит об Орбане.

"Господин Роман, я призываю вас быть корректными, когда вы говорите о господине Орбане. Господин Виктор Орбан – настоящий друг нашей страны. Он нас поддерживает, поддерживает вступление нашей страны в НАТО, в Европейский союз, и он один из наших стойких сторонников в Европейском союзе", – сказал Гарибашвили.

Из-за споров о правах меньшинств Венгрия настроена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а в качестве условия снятия своего вето называет предоставление Грузии статуса кандидата.