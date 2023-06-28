Литва намерена расторгнуть договор по БРЭЛЛ ради синхронизации сетей с ЕС

Синхронизация национальных электроэнергетических сетей Литвы через Польшу с ЕС с одновременным отключением от единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) возможна при условии отказа от продления договора по БРЭЛЛ.

Об этом в среду заявил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает ТАСС.

"Если мы хотим в 2024 году завершить синхронизацию, то уже сейчас должны позаботиться о том, чтобы наше участие в соглашении по БРЭЛЛ не продлилось", - сказал он.

По словам главы ведомства, Вильнюс должен сделать это до августа, иначе договор от 2001 года продлится автоматически. Министр уклонился от ответа на вопрос о том, поступит ли Литва так вместе с другими странами, которые также синхронизируют свои сети с ЕС, или сделает это самостоятельно.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с Европой, завершение которого первоначально планировалось на конец 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы к середине 2024 года.