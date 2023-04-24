Литва успешно провела тестовое отключение от российской энергосистемы

В субботу, 22 апреля, оператор литовской энергосети Litgrid впервые полностью прервал все соединения с российской электросетью в рамках подготовки синхронизации с Западной Европой.

Испытания проводились с 11 до 21 часа. В это время электричество в электросеть страны поставляли местные электростанции, а также продолжался импорт из Швеции и Польши.

"Литва с гордостью сообщает об успешном завершении 10-часового отключения нашей электросети от российской без каких-либо незапланированных отключений. Это открывает путь к полному и окончательному отключению в следующем году" – прокомментировал событие в воскресенье Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Хотя страны Балтии больше не импортируют российские энергоносители вроде газа и нефти после вторжения в Украину в прошлом году, они все еще полагаются на Россию в поддержке стабильности своей электроэнергетической системы.

И российская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 Гц, но в то время, как российская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это означает, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

В прошлом году на фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы на случай экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.

Страны Балтии получат более 1 миллиарда евро инвестиций от ЕС, которые помогут им избавиться от зависимости от российской энергосети. Они должны осуществить этот переход одновременно. Тогда как Вильнюс говорит о готовности сделать это уже в 2024 году, Рига и Таллинн просят больше времени на подготовку к переходу.