Последнее обновление: 16.06.2023 13:12

Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после завершения войны

Президент США Джо Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомыми с ходом этих обсуждений.

Издание отмечает, что Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

По данным собеседников издания, во вторник во время встречи Байдена и Столтенберга в Белом доме генсек НАТО предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все восточноевропейские страны-члены.

Реализация ПДЧ определяет конкретные критерии и реформы и может растянуться на годы и даже десятилетия. Байден же ищет компромиссное решение, которое устроит и Украину, и всех членов Альянса.



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