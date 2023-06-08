Последнее обновление: 08.06.2023 13:46

Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет санкций ЕС против России

Греция и Венгрия заблокировали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС новый проект 11-го пакета санкций против России, требуя исключения некоторых компаний из списка тех, кто помогает РФ обходить западные санкции.

Об этом сообщил в четверг бельгийский телеканал RTBF, передает ТАСС. Однако, по его информации, системных возражений у стран ЕС против нового санкционного проекта Еврокомиссии нет.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что обсуждение санкций отложено на неделю - до 14 июня.

"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов новую версию предложений по санкциям против России, однако они не достигли договоренности. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня", - сообщила газета, отметив, что европейские дипломаты надеются достичь окончательной договоренности к саммиту ЕС в конце июня.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование