Последнее обновление: 07.06.2023 18:21

Украина просит Международный уголовный суд расследовать разрушение Каховской ГЭС

Власти Украины заявили, что передали данные о подрыве Каховской ГЭС российскими войсками в Гаагу.

"Мы передали информацию, которая у нас есть по факту подрыва Каховской ГЭС, и дали "зеленый свет" офису МУС, чтобы они могли проводить объективное и беспристрастное расследование со своей стороны", – заявил советник украинского генерального прокурора Максим Попов.

По словам Попова, такая просьба связана с тем, что у властей Украины "частично нет доступа к тем территориям, которые пострадали". "А Международный уголовный суд имеет полномочия, которые дают ему возможность расследовать это дело", – сказал Попов.

Он добавил, что объективное расследование МУС полезно в ситуации, когда "есть много манипуляций относительно того, кто подорвал дамбу".

Во вторник о том, что виновные в катастрофе на Каховской ГЭС предстанут перед Международным уголовным судом, также заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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