Минэнерго РБ с 1 июля начнет обследование электросетей садовых товариществ

Энергоснабжающие организации с 1 июля начнут работы по обследованию электросетей садовых товариществ в рамках указа №155, сообщило сегодня Минэнерго РБ.

Упомянутым указом определен порядок передачи в собственность энергоснабжающих организаций линий электропередачи и трансформаторных подстанций садоводческих товариществ, являющихся объектами общего пользования и имеющих непосредственное подключение к электрическим сетям энергоснабжающих организаций.

Это высоковольтные электрические сети – воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ, а также трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, которые вне зависимости от их технического состояния и срока ввода в эксплуатацию могут быть переданы на баланс энергетиков для их последующей эксплуатации.

«…товариществам необходимо на общем собрании членов товарищества принять решение о такой безвозмездной передаче, выполнить технические мероприятия по установке выносного низковольтного распределительного устройства для организации расчетов за потребляемую электроэнергию, подготовить соответствующие документы для их направления в энергоснабжающую организацию», – пояснил представитель Минэнерго Дмитрий Дерягин.

С учетом результатов этих обследований будут сформированы графики передачи электросетей в собственность энергоснабжающих организаций на 2024 год.

Низковольтные электрические сети напряжением 0,4 кВ, по которым осуществляется в том числе электроснабжение садовых домиков будут приниматься на баланс организаций Минэнерго по составленным с исполкомами графикам, в которые в первоочередном порядке будут включаться технически исправные сети.

Технически неисправные или несоответствующие требованиям законодательства низковольтные электрические сети при наличии согласия общего собрания членов товарищества на их безвозмездную передачу также будут включаться в графики по согласованию с исполкомами, исходя из наличия у энергоснабжающих организаций источников финансирования их реконструкции и сроков непосредственного выполнения такой реконструкции.