Власти Беларуси избавят БелЖД от повинности снабжать электроэнергией жилые дома

Власти Беларуси внесли поправки в действующее законодательство, которые позволят обеспечить подключение жилых домов, электроснабжение которых осуществляется организациями Белорусской железной дороги, к сетям энергоснабжающих организаций Министерства энергетики.

Согласно указу №32 от 10 февраля 2023 года энергоснабжающим организациям предоставляется право выступать заказчиками по проектированию, возведению и реконструкции распределительных электрических сетей для жилых домов, подключенных к сетям организаций БЖД, а также возможность финансирования данных работ за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию государственных программ, и иных источников.