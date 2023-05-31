Взорвана дорога на стыке границ Украины с Россией и Беларусью

Видео взрыва около монумента "Три сестры" на границе России, Беларуси и Украины опубликовали в среду российские провоенные телеграм-каналы, сообщая, что взорвана "украинская дорога на танкоопасном направлении" в Черниговской области.

Информацию подтвердил представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он уточнил, что подрыв дороги Чернигов-Брянск произошел накануне, 30 мая, в обеденное время. По его данным, это сделали россияне.

"Как видим, от "Киев за три дня" они начали взрывать дороги, вероятно опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина - не агрессор. Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не нужен", - заявил представитель украинской погранслужбы.