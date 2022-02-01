Последнее обновление: 01.02.2022 10:32

Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам

Беларусь с 1 февраля 2022 года на 7,4% повысила тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, следует из постановления МАРТ РБ №7 от 19 января 2022 года.

Документом также предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Республике Беларусь индекс цен производителей промышленной продукции.

Данное постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

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