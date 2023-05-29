Кремль не ждет прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ

Власти РФ не ожидают прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ, так как это был уже неживой механизм, но образовавшийся вакуум в области контроля над вооружениями срочно нужно заполнять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически это был уже неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Поэтому здесь в данном случае просто российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"С другой стороны, в этой области контроля за вооружениями, стратстабильности сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию", - отметил он.

Сегодня Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Как отмечается в сопроводительных материалах к закону о денонсации, положениями ДОВСЕ устанавливаются обязательства для его государств-участников по количественным ограничениям в отношении пяти категорий обычных вооружённых сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолёты.

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года.