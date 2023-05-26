Япония расширила антироссийские санкции

Япония ужесточает санкции в отношении России на фоне продолжающегося военного вторжения в Украину, сообщил японский МИД в пятницу.

Как следует из сообщения, в обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы в Японии замораживаются. Также вводятся экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

В частности, санкции вводятся против ряда российских военных, в том числе против командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО Михаил Зусько, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ Михаила Матвеевского, передает Интерфакс.

В тот же списке лиц вошел председатель правления и член совета директоров АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Отдельным списком представлены семь человек из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

Среди организаций, активы которых будут заморожены, значатся НПП "Связь", завод "Метеор", различные предприятия авиапрома и оборонной промышленности.

Экспортные ограничения вводятся, в частности, в отношении Фонда перспективных исследований, Федеральной служба по военно-техническому сотрудничеству, Акционерного общества "Концерн Автоматика", компании "КАМАЗ", фонда "Сколково", Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова и других.