Пресс-секретарь: Зеленский опроверг взятие Бахмута

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил ответ Владимира Зеленского в комментарии журналистам относительно “потери украинскими войсками города Бахмут”.

Никифоров уточнил, что Зеленский наоборот опроверг взятие населенного пункта.

“Reporter’s question: “Russians said they have taken Bakhmut” (вопрос репортера: россияне говорят, что они захватили Бахмут – ред.) President’s reply: “I think no” (ответ Зеленского: я думаю, что нет. Таким образом президент отрицал взятие Бахмута», пояснил Никифоров.

Reuters сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что украинские войска потеряли город Бахмут.