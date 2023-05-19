Владелец польского участка газопровода Ямал-Европа подал в суд на Газпром

Компания EuRoPol Gaz, которой принадлежит польский участок газопровода Ямал-Европа, подала в суд на Газпром. Об этом сообщил в эфире TVP Info в четверг вице-премьер, министр государственного имущества Польши Яцек Сасин.

Стоимость иска превышает 6 млрд злотых (около $1,4 млрд). Сумма состоит из 850 млн злотых непогашенной задолженности, возникшей еще в 2010 году, и более 5 млрд злотых потерянной выгоды от транзита, который должен был продолжаться до 2045 года.

"Тогдашний вице-премьер Вальдемар Павляк подарил эти деньги Газпрому в 2010 году при условии, что россияне будут транспортировать газ до 2045 года. В настоящее время газ не идет через Польшу, поэтому мы имеем полное право требовать возврата этих денег", – сказал Сасин.

Агентство PAP указывает, что дело будет рассматривать Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.