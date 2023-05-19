Последнее обновление: 19.05.2023 15:57

В Кремле заявили о тяжелом демографическом положении в России

В Кремле признают отсутствие успеха в демографической политике, предпринимаемые меры пока не дали нужных результатов.

"Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это действительно так. И действительно по абсолютно известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы увеличить рождаемость и сподвигнуть наше население на то, чтобы увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он отметил, что это одна из главных проблем, с которыми сейчас приходится сталкиваться.



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