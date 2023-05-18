В Казахстане выросли опасения по поводу российского вторжения

Число граждан Казахстана, которые считают, что Россия может вторгнуться в их страну на фоне продолжающего конфликта в Украине, выросло вдвое за последние шесть месяцев. Это показал опрос неправительственных организаций MediaNet и PaperLab.

Согласно опросу среди 1100 респондентов, проведенному с 3 по 12 мая, почти 60% нейтрально относятся к войне, 12,8% поддерживают Россию, 21,1% – Украину, пишет Reuters.

Однако количество людей, считающих, что Россия может вторгнуться в Казахстан, выросло до 15% с 8,3%.

Почти треть респондентов заявили, что их восприятие России ухудшилось из-за войны в Украине, более половины заявили, что оно не изменилось, и только 4,7% заявили, что оно улучшилось.

В Казахстане проживает около 3 миллионов этнических русских, страна имеет самую длинную в мире непрерывную сухопутную границу с Россией. Астана также поддерживает тесные связи с Китаем, другим гигантским соседом, и Западом, который инвестировал сотни миллиардов долларов в нефтегазовую промышленность республики.