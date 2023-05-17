Ядерное оружие из РФ в Беларусь не завезли: это было просто заявление

На территории Беларуси еще не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Об этом в ходе дебатов в ООН заявил постоянный представитель Беларуси в организации Валентин Рыбаков.

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", – заверил Рыбаков.

По его словам, если какое-либо решение в этой сфере будет принято, это будет "решение правительства Беларуси, а не какого-либо другого государства".

Ранее в марте Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе.