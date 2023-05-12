Парламент Молдовы денонсировал договоренности с МТРК «Мир»

Парламент Молдовы 11 мая денонсировал договоренности с межгосударственной телерадиокомпанией (МТРК) «Мир». За законодательную инициативу во втором чтении проголосовали 56 депутатов.

Цель инициативы — защита национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности в условиях войны России против Украины.

С 2000 по 2022 год представительство МТРК «Мир» в Молдове получило из государственного бюджета 40,3 млн леев.

Правительство Молдовы 19 апреля 2023 года денонсировало соглашение с МТРК «Мир». Представительство телерадиокомпании в Молдове должны исключить из реестра Государственной регистрационной палаты как юридическое лицо.