Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Путин распорядился денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении инициативы в парламенте.

Договор, подписанный в ноябре 1990 года, устанавливал равновесие вооруженных сил стран-участниц договора. В нем участвовали, с одной стороны, 16 государств НАТО, с другой – шесть стран-участниц Варшавского договора.

Договор ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения блоков и, таким образом, препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям, передает BBC.

Россия приостановила участие в нем в 2007 году, мотивируя это тем, что участие Москвы в нем стало бессмысленным с практической точки зрения после расширения НАТО.