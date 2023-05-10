Последнее обновление: 10.05.2023 09:58

ФБР уничтожило шпионскую программу, которую РФ использовала 20 лет

Федеральное бюро расследований США во вторник сообщило о срыве масштабной кибершпионской программы российской Федеральной службы безопасности с использованием программы под кодовым названием "Змея".

Американские правоохранители считают, что шпионское средство использовало хакерское подразделение 16-го центра ФСБ под кодовым названием "Турла" в течение почти 20 лет, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Программа "Змея" была предназначена для похищения конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем в не менее 50 странах, которые принадлежали правительствам стран-членов НАТО, в частности США, а также журналистам и другим лицам, представляющим интерес для РФ.

Для ликвидации "Змеи" ФБР разработало операцию под кодовым названием "Медуза". В ее рамках шпионское приложение заставили перезаписывать собственный код, что и вывело его из строя.

Как передает Reuters, на брифинге перед объявлением американский чиновник, причастный к операции, назвал "Змею" "главным инструментом" кибершпионажа со стороны России.

Он выразил надежду, что в результате ликвидации программы удалось удалить РФ "с виртуального поля боя".



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