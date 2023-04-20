Газпром просит повысить внутренние цены в РФ на фоне падения экспорта в Европу

Газпром просит "отпустить" внутренние цены для промышленности в РФ, чтобы увеличить доходы от внутреннего рынка на фоне падения экспорта в Европу в четыре раза. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на материалы заседания госсовета по энергетике.

Газпром, в частности, просит правительство либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ и запустить систему коммерческой балансировки.

Эту идею на заседании высказал заместитель главы Газпрома Виталий Маркелов. Он отметил, что газовая отрасль России "должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок". Начать предлагается с нескольких пилотных регионов.

На население и коммунально-бытовых потребителей приходится около 19% от общего потребления в стране, соответственно более 80% - промышленные потребители.

Сейчас частные российские производители газа, такие как Роснефть и НОВАТЭК, могут предлагать ценовые скидки и тем самым переманивать крупных потребителей. Зато Газпром работает по установленным Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифам, в том числе в тех регионах, где тариф не покрывает расходы.

Частные производители газа ранее утверждали, что, прежде чем вводить свободные цены внутри страны, нужно либерализовать доступ к экспорту и ввести прозрачные тарифы на транспортировку ГТС Газпрома. Но сейчас вопрос доступа к экспорту в Европу, после его падения практически в четыре раза, стал менее актуальным.

Газпром в последние годы нарастил свои добывающие мощности до примерно 560-580 млрд кубометров в год, но из-за падения экспорта добыча компании в прошлом году упала на 20% до 412,6 млрд кубометров.