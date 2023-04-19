Россия назвала «недружественной» позицию Южной Кореи по Украине

Кремль выразил сожаление в связи с заявлением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия в Украину.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций, и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это - продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - добавил он.

Ранее президент Южной Кореи впервые допустил военную помощь Украине. Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки.

Южная Корея является одним из крупнейших производителей боеприпасов калибра НАТО, но до сих пор отказывалась поставлять их в Украину, напрямую или через третьи страны.