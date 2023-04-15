Президент Бразилии призывает США и ЕС прекратить "поощрять войну"

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, находящийся с визитом в Китае, довольно подробно высказался о том, как он представляет себе путь к миру в Украине.

"Соединенные Штаты должны перестать поощрять войну и начать говорить о мире, Европейский Союз должен начать говорить о мире, чтобы мы смогли убедить Путина и Зеленского, что мир в интересах всего мира", – заявил Силва, передает BBC.

Лула довольно последовательно придерживается такой позиции: еще прошлой весной, до своего избрания президентом, он говорил, что Путин не должен был нападать на Украину, но и Запад также несет определенную ответственность за случившееся. В мае прошлого года в интервью журналу Time он заявил, что Зеленский "несет такую же ответственность за войну, как и Путин". Он неоднократно критиковал западные страны за поставки оружия Украине и публичную поддержку Зеленского, утверждая, что это "поощряет войну".

Вернувшись на пост президента, Лула стал продвигать некую мирную инициативу, она стала и одной из тем его визита в Китай. Накануне визита он вновь заявил о необходимости прекратить поставки оружия Украине.

Бразилия, сильно зависящая от поставок удобрений из России, является одним из крупных производителей боеприпасов для танков Leopard 2, но отказалась поставлять их Украине или европейским странам.